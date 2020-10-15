За последние 9 месяцев из столичных медучреждений уволились более 7000 сотрудников. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В целом за 9 последних месяцев из столичных медучреждений уволились более 7000 сотрудников. Почти половина из них - технические работники, не медики. Но, к сожалению, есть и отток медицинских кадров. Даже в условиях постоянных усилий города для улучшения условий работы медработников. Например, Киев выплачивает медикам надбавку к заработной плате из городского бюджета. За 9 месяцев этого года столица выделила на эти расходы почти один миллиард гривен. Причины увольнения медиков разные. Одной из весомых причин является и пандемия. В ситуации стремительного распространения вируса, много тех медработников, которые относятся к группам риска, и решили не подвергать себя опасности и оставили работу», - сказал Кличко.

Он отметил, что есть и другие причины немалого количества свободных вакансий в столичных медучреждениях. Сегодня их почти 7500. В частности, и потому, что выпускники, которые учились по государственному и местным заказам (врачи и средний медицинский персонал), после обучения не идут работать в коммунальные больницы.

Требование отработать у заказчика не менее трех лет отменили в 2017 году.

«То есть студенты приобретают образование за счет средств государственного и местного бюджетов, а затем выбирают работу по своему усмотрению. Например, в этом году из столичных колледжей выпустились 557 выпускников-бюджетников. И только 207 из них пошли работать в коммунальные больницы медсестрами. Такая же ситуация и с молодыми врачами», - сказал Кличко.

Мэр выразил убеждение, что такая ситуация не устраивает и другие регионы. И исправить ее должно правительство. Именно в компетенции правительства внести изменения в нормативно-правовые акты и урегулировать вопросы трудоустройства выпускников медицинских учебных заведений, которые учились за государственный и местные средства.

«Потому что в нынешней ситуации мы рискуем подорвать систему здравоохранения отсутствием квалифицированных кадров. И любых кадров вообще! Такая же ситуация, например, и в сфере образования. Надо мыслить и действовать системно. У нас нет времени на ожидание или эксперименты», - отметил Кличко.