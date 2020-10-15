Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит очередной фейк в отношении судей Окружного административного суда Киева, сообщает «Взгляд».

Так, в телеграмм-канале Central Casting (кастинги) появилось объявление о наборе актеров похожих на главу ОАСК Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова, судью Андрея Федорчука (но на фото он почему-то подписан как Игорь) и прокурора Романа Говду.

«Киев. Для реконструкции событий ищем актеров, похожих как на фото (по сюжету будут пить чай, виски съемка без слов!). Возраст 40-45 лет, съемка будет в четверг 15.10.2020», - говорится в сообщении.

Указывается, что свои фотографии следует отправлять в личное сообщение Виктории Ярмош (@yarmosh2710), которая за съемку обещает всем актерам денежное вознаграждение. Это часть денег, которые контора получила из бюджета Украины на исполнение своих прямых обязанностей – борьбу с коррупцией.

Скорее всего, НАБУ не планирует отчитываться за потраченные деньги. Счетная палата засекретила аудит Бюро, в котором идет речь о получении в 2018-2019 гг. 1,7 миллиарда гривен из бюджета при очень низких показателях продуктивности и результативности.

Отметим, что на прошедшем круглом столе «Пять лет НАБУ: почему Украине так и не удалось преодолеть коррупцию» эксперты согласились, что НАБУ неэффективно и должно быть ликвидировано.

Политолог Руслан Бортник заявил, что антикоррупционные органы получают в среднем 3 миллиарда бюджетных гривен в год, при этом треть этой суммы приходится на НАБУ, а отдача мизерная.

«На запрос общественной организации в Госказначейство, сколько денег было возвращено в государственный бюджет, например, в 2019 году ответ пришел: 78 тысяч гривен», - рассказал он

Как отметил народный депутат из партии «Слуга народа», показатель работы Бюро действительно очень низкий – НАБУ вернуло в бюджет сумму, примерно в 10 раз меньшую, чем планирует потратить на изготовление медалей за борьбу с коррупцией.

«Вдумайтесь, медалей за борьбу с коррупцией, и сувениров для тех, кто боролся не так героически, на общую сумму примерно триста пятьдесят тысяч гривен. Я думаю на медали надо отчеканить, что сумма, потраченная на них примерно в 10 раз больше сумм, которые НАБУ через суд вернуло в бюджет», - написал нардеп в своем телеграмм-канале.