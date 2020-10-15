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В Сумской области неизвестные осквернили стены храмов Украинской Православной Церкви в селе Писаревка и поселке Хотень.

Фото: Сумская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, информация о совершенных актах вандализма в епархиальное управление поступила утром 14 октября.

«На стене Покровского храма в Писаревке обнаружены надписи оскорбительного содержания черной краской. Такие же надписи нанесены на забор Успенского храма Хотеня», – сказано в сообщении пресс-службы епархии.

Пострадавшие общины обратились по поводу актов вандализма в правоохранительные органы и органы местной власти.

«Управление Сумской епархии просит верных усилить бдительность для предотвращения преступных посягательств и для обеспечения защиты законных прав и свобод православных жителей Сумщины», – отметили в епархии.
ForUm

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