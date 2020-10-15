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За прошедшие сутки, 14 октября, вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим тишины. Так, враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловка и Новотошковское - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
ForUm

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