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В Свято-Николаевском соборе Свято-Покровского женского монастыря столицы, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы,Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию.

Фото:УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятелю сослужили председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, епископ Бородянский Марк, духовенство и гости обители в священном сане.

За богослужением молилась настоятельница монастыря игуменья Калисфения с сестрами, прихожане и паломники обители.

На малом входе Блаженнейший владыка отметил богослужебной наградой клирика монастыря иерея Ростислава Валихновского.

За труды на благо Церкви и по случаю юбилея Предстоятель наградил настоятельницу Калисфению орденом преподобного Иова Почаевского I степени.

За богослужением вознесли особые молитвы о врачах и прекращения эпидемии коронавируса.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил хиротонии студентов II курса магистратуры Киевской духовной академии: священническую над диаконом Афанасием Сороханом, диаконскую – над Серафимом Збигли.

После Божественной литургии Блаженнейший владыка возглавил чин славления перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы. Архипастырь поздравил верующих с праздником и благословил всех.

Накануне праздника, 13 октября, всенощное бдение в Покровском монастыре возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.
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