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В Одессе Украинская Православная Церковь продолжает начатую во время карантина благотворительную акцию по ежедневному предоставлению питания всем сотрудникам подстанций экстренной медицинской помощи.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhiya.od.ua, акция проходит по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела при поддержке Благотворительного фонда Семьи Заричанских, а также благодетеля и мецената Игоря Капитана.

Как отмечают в епархии, акция продолжена «учитывая стремительный рост количества заболевших и распространение коронавирусной инфекции, а также активную работу подстанций экстренной медицинской помощи».

В рамках программы #ДоброОбъединяет, автоволонтеры из числа одесских священнослужителей развозят медикам продукты питания и угощения от ресторана «Облака». Благодаря сотрудничеству Одесской епархии, благотворителей и неравнодушных людей сотни сотрудников 9-ти подстанций экстренной медицинской помощи Одессы «получают ту необходимую поддержку и помощь, которая облегчает их труды в это сложное время».

Как сообщалось ранее, в марте-апреле 2020 года, в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19, объявленных Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, Гуманитарный центр Одесской епархии Украинской Православной Церкви совместно с семьей рестораторов Андрея и Инары Заричанских за месяц доставил медикам и нуждающимся около 25 тысяч ланч-боксов на общую сумму более 1,2 млн гривен. В июне епархия подарила работникам здравоохранения два автомобиля «Экстренной медицинской помощи», оснащенных необходимым оборудованием.

 
ForUm

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