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Утром 14 октября умер доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив. Как передает Укринформ, об этом сообщила супруга ученого.

«Утром 14 октября умер доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив, который всю свою жизнь посвятил развитию и защите украинского языка. В последнее время профессор серьезно болел - он имел перелом позвонка», - говорится в сообщении.

Александр Пономарив родился 17 октября 1935 года. Украинский языковед, переводчик, публицист, общественный деятель. Доктор филологических наук (1991), профессор кафедры языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, преподавал в КНУ им. Шевченко более 40 лет.

Автор более 250 научных, научно-популярных и научно-публицистических работ по истории, стилистике и культуре украинского языка, его возрождению и утверждению как государственного, составитель и редактор учебных пособий и словарей различных типов.

 
ForUm

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