Украина должна не просто стать членом Европейского Союза, а быть равноправным участником объединения европейских государств, убежден президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в совместном с президентом Польши Анджеем Дудой интервью украинским и польским журналистам в рамках поездки в Одессу, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

«Для меня самое главное, чтобы Украина не только была членом ЕС, для меня важно, чтобы Украина была равноправным членом. Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом», - подчеркнул глава Украинского государства.

«Это важно. И для этого мы делаем все, чтобы быть равноправными партнерами», - добавил Зеленский.

Он выразил благодарность Республике Польша и лично президенту Анджею Дуде за постоянную поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности вместе с другими странами ЕС.

Глава государства напомнил, что для членства в Евросоюзе страны, стремящиеся к нему присоединиться, должны выполнить немало условий.

«Политики - и украинские, и европейские - говорят, что путь в ЕС - это путь с двусторонним движением, друг другу навстречу. Но никто не говорит, что на этом пути много полос: многое должна сделать страна, чтобы стать членом ЕС. Это и независимая антикоррупционная политика, и привлекательный инвестиционный климат, и, кстати, инфраструктура, которую мы активно строим», - сказал он.

Зеленский отметил, что ментально украинцы - это европейцы. Он напомнил, что в свое время было немало споров по вступлению в Евросоюз таких стран, как Польша, Румыния, Словакия, а сейчас они являются членами ЕС. «Мы сейчас видим результат», - констатировал президент Украины.

На вопрос журналиста о том, возможен ли момент, когда Украина и Польша сядут по одну сторону «стола» Европейского Союза, глава государства ответил: «Обязательно будет такой момент».

Дуда со своей стороны отметил, что Польша всегда поддерживала европейские стремления Украины.

«Украина всегда была в Европе, а вопрос принадлежности к ЕС - это вопрос политического характера, и это требует изменений и многих реформ, которые должны быть проведены в Украине», - сказал он.

Президент Польши отметил, что всегда стоял на позиции, что государства, которые хотят вступить в ЕС, должны иметь перспективу вступления - двери ЕС должны быть открыты.

«Украина идет в ЕС, а мы ее на этом пути поддерживаем, и доказательством этого является мой визит», - отметил Дуда.