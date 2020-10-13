В мире на сегодняшний день 10 вакцин-кандидатов против коронавируса находятся на заключительном этапе клинических испытаний.

Как передает Укринформ со ссылкой на ETHealthWorld, об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

«Как вы знаете, сейчас у нас на определенной стадии клинических испытаний находятся более 40 вакцин-кандидатов, и 10 из них находятся на третьей фазе испытаний, то есть на заключительном этапе клинических тестирований, которые сообщат нам об их эффективности и безопасности», - сказала Сваминатан.

По ее словам, достаточно данных относительно вакцин для передачи регуляторным органам удастся собрать в период с декабря 2020 года до начала 2021-го.

Недавно американская компания Johnson&Johnson заявила о временном приостановлении широких клинических испытаний всех экспериментальных препаратов, которые могут стать вакциной против коронавируса, из-за непонятной болезни участника. Компания начала третью фазу испытаний препарата в сентябре.

Месяц назад подобная ситуация сложилась во время исследований вакцины-кандидата AZD1222 от AstraZeneca, когда на некоторое время испытания также были приостановлены из-за болезни у одного из добровольцев.