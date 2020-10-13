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В Донецкой области прихожане Николаевского храма УПЦ села Петровка Вторая оказали благотворительную помощь людям, пострадавшим в результате пожаров в Луганской области. 

Фото: Горловская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской и Славянской епархии, настоятель церкви протоиерей Алексий Попов связался с благотворительным фондом «Восток SOS» и подробно узнал, в чём нуждаются лишившиеся крова люди.

«Недавно посмотрел новости — как сильно пострадали жители Луганской области от пожаров. Бабушка сидит на лавочке: забор и лавочка — вот всё, что у неё осталось… Возникла мысль помочь им. Связались с координатором „Восток SOS“, чтобы узнать, в чём есть необходимость. Там ответили: одежды, вещей не надо — её уже много привезли. Люди откликаются на чужое горе. Но по-прежнему есть необходимость в продуктах и медикаментах.

После воскресной Божественной литургии я вышел и предложил прихожанам поучаствовать в сборе помощи. Я даже не ожидал, что мы сможем столько собрать: когда отправляли почтой, оказалось — 100 килограмм», - рассказал священник.

По словам настоятеля храма, несмотря на то, что из-за карантина «в храм ходит от силы человек десять», новость о сборе помощи быстро разошлась по  селу и соседним, помощь начали привозить в тот же день.

Коробка с медикаментами, а также чай, крупы, макароны, другие продукты, средства гигиены уже отправлены пострадавшим луганчанам.

Как сообщалось ранее, епископ Новопсковский Иринарх передал гуманитарную помощь жителям поселка Сиротино, которые пострадали от масштабных пожаров.

Погорельцам привезли вещи и продукты, а также хозяйственный инвентарь, необходимый для расчистки территории после пожара.

 
ForUm

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