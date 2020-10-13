Заместитель премьер-министра Польши и глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил наложить вето на бюджет ЕС и коронавирусный фонд, «если угрозы и шантаж» из Брюсселя продолжатся.

Об этом он сказал в интервью изданию Gazeta Polska, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Onet.

«Если угрозы и шантаж продолжатся, то мы будем твердо защищать жизненно важные интересы Польши. Вето. Мы будем действовать против любого, кто будет использовать против нас какие-то требования», - сказал Качиньский, когда его спросили о возможном вето для бюджета ЕС и коронавирусного фонда.

Качиньский раскритиковал чиновников и политиков ЕС, которые, по его мнению, «требовали, чтобы мы отказались от всего, что для нас очень важно, потому что им так нравится».

«Мы будем защищать нашу идентичность, нашу свободу и суверенитет любой ценой. Мы не позволим терроризировать себя деньгами. Наш ответ на эти действия будет четким: нет», - добавил Качиньский.

Еврокомиссия начала против Польши несколько дисциплинарных процедур. Только в этом году комиссия инициировала процедуру нарушения против Польши из-за дисциплинарных действий относительно судей.

В первом отчете о состоянии верховенства права в ЕС Еврокомиссия также раскритиковала Польшу из-за состояния СМИ.

В дополнение на прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой призвал создать механизм содействия демократии, верховенству права и основным правам. Евродепутаты отметили, что ежегодные рекомендации для стран ЕС должны быть связаны с механизмом бюджетных санкций за нарушения.