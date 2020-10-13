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В Киево-Печерской лавре к празднику Покрова Пресвятой Богородицы открылась православная выставка-ярмарка.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, «Покровская» выставка работает ежедневно до 18 октября.

Представители приходов и монастырей из разных концов Украины, церковных издательств и мастерских представят церковную утварь, иконы, изделия различных направлений народных ремёсел и швейного производства, лечебные травяные сборы и чаи, свежий мёд разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи.

Также можно будет подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри. Палатки разместятся на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).

 В связи с карантинными ограничениями, желающих посетить выставку-ярмарку просят соблюдать карантинные меры: социальную дистанцию и масочный режим.

Режим работы выставки: с 9.00 до 19.00 часов. Вход свободный.
ForUm

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