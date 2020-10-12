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На Черкасчине освящен новый Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви. 

Фото: Черкасская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Черкасской епархии, чин освящения храма в городе Корсунь-Шевченковский совершил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий.

Владыка Феодосий совершил в новом храме первую Литургию. 

Настоятеля храма о. Алексея Демченко наградили правом ношения митры. Иерарх отметил церковными наградами благотворителей и прихожан, которые трудились над строительством храма. 

Свято-Покровский храм в Корсунь-Шевченковском построен в жилом массиве за рекой Рось. Раньше там была православная церковь, но ее уничтожили в советские времена.

«Мы считали своим святым долгом перед Богом, перед Пречистой Матерью Божьей возродить эту святыню», – сказал протоиерей Алексей Демченко, стараниями которого совместно со всей церковной общиной и благотворителями удалось построить храм.
ForUm

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