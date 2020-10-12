Центр информации Украинской Православной Церкви на своих официальных страницах в соцсетях предложил пользователям высказать свое мнение по поводу внесения в учебник истории для 11 класса параграфа о «борьбе за Украинскую автокефальную Церковь».

В тексте учебника особо отмечено, что создание ПЦУ и получение ею томоса от Константинопольского Патриарха Варфоломея «консолидировало и объединило патриотические силы» страны. Так, в 28 параграфе говорится о «борьбе за украинскую автокефальную церковь» украинским государством и предлагается изучить этапы становления ПЦУ, а закрепляя материал, ученики должны ответить на вопрос: «почему УПЦ МП оказывала препятствия получению томоса об автокефалии Украинской Православной церкви? В чем они проявлялись? Какие идеологемы использовали противники для обоснования своей позиции?».

Принять участие в дискуссии было предложено 6 октября. По состоянию на сегодняшний день на тему обратили внимание более 16 тысяч пользователей.

Пользователи негативно отнеслись к интерпретации исторических фактов, предложенных авторами учебника, и назвали подобные высказывания нарушением Конституции, права на свободу совести, а также увидели опасность травли детей-верующих УПЦ в школе.

«Этот учебник нарушает Конституцию Украины, статью 35. Ни одна конфессия в Украине не может быть признана как государственная», - подчеркнула Катерина Морз.

«В школе учатся ученики разных конфессий. И министерству образования необходимо это учитывать, ведь если в больших городах к этому относятся более-менее ровно, то в селах это может привести к травле детей, которые не согласны с изложением темы томоса. В церкви и дома говорят одно, а в школе другое. А представьте, что учитель истории - прихожанин УПЦ. Как преподавать?», - написала Людмила Лупашко.

Роман Кириленко считает, что учебник нужно убрать из школьной программы из-за «несоответствия с реальной историей и становлением самоуправления, романтизацией преступлений на религиозной почве, наличием фантастического фундамента».

Иванна Литвин думает, что таким образом «делят людей, разрушают государственное единство, сеют раздор и неприязнь между людьми».

«Печально на это смотреть. Государство отделено от Церкви. Описывать надо отстранённо. Ни за, ни против», - отметил Григорий Грушевой.

По мнению преподавателей истории, учителя и дети стали заложниками политической пропаганды, не имея доступа к объективному освещению исторических событий.

«Каждая новая власть выдавала свой «новый» учебник по истории Украины и освещала там те или иные события так, как им было выгодно. Ну, а учителя и дети становятся заложниками пропаганды людей, стоящих за рулем нашего государства. Смиряемся и молимся о вразумлении тех, кто пишет эти учебники», - написала Татьяна Зименко.

«Я преподаватель истории. Категорически против. Их даже в сравнительный ряд ставить страшно. ПЦУ не признана», - заявила Оксана Грималюк.

Учитель истории Марина Василюк подчеркнула, что «учителям истории сейчас очень трудно. С коллегами по работе часто конфликты на этой почве. Проблема в том, что большинство не знает истории церковной, а оперирует только провластными и газетными выписками, отрывками текстов из социальных сетей».

Значительная часть высказавшихся назвала новый учебник истории «возвращением к истокам советской пропаганды» и «абсолютно КГБстским подходом».

«Стоит отметить, что эти антицерковные пропагандисты не выдумали ничего нового. Эти их методы очень похожи на советские. Так, в школе в те времена происходила травля и унижение тех детей, которые ходили в Церковь. Мне лично приходилось снимать свой нательный крестик и носить его в кармане. Моей маме делали замечания, что она, как член партии, не должна носить крестик. Такая пропаганда в учебниках была еще даже в 90-е годы после развала СССР и также была травля. Пропаганда томоса - это идеологическое возвращение в 80-е и провокация преследований по религиозному признаку», - написал Владимир Заднепряный.

«То историю КПСС принудительно изучали, то томос. ,,Автор" один и тот же. А детей жаль», - отметила Виктория Владимирова.

Отдельные пользователи соцсетей призвали активно опротестовывать использование данного учебника в школах и добиваться, чтобы «печатали правду о том, что создание ПЦУ привело к религиозной войне внутри страны и о рейдерских захватах».

«Издайте брошюру на эту тему, чтобы можно было корректно объяснять своим детям, как на самом деле все было», - призвала Анна Наконечная.

Ольга Мерзликина считает, что необходимо защищать права верующих УПЦ в суде.

По мнению верующих, важно донести детям историческую правду о современных церковных реалиях и расколе в украинском Православии.

«Лично своим детям я буду рассказывать о том, что такое томос на самом деле! И какие события привели к такому позору. С чего все началось. Буду стараться донести до них правду об этом расколе. И какая Церковь является истинной, канонической, апостольской. Ну, а все эти изменения в истории Украины - это ожидаемо, глядя на настоящее. Историю будут переписывать еще не раз», - считает Екатерина Яць.

«Детям нужно объяснить что такое «хорошо» и «плохо» в этом учебнике. Государство не переделаешь, можно только объяснить дома ребенку, где ложь об УПЦ, а где правда о расколе, и как на это реагировать», - подчеркнула Анна Стець.