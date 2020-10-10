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Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заразился коронавирусом. По его словам, сейчас он чувствует себя нормально.

Об этом Смелянский сообщил в Facebook в субботу, 10 октября.

«Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID — 19. Но как и написал на маске — I have COVID but I’ll beat it (У меня COVID, но я его преодолею, — ред.) Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушёл на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп на сколько это возможно. У нас много планов на ближайшее время и даже короновирус их не остановит», — написал он.

Он добавил, что продолжает работать дистанционно, пока не получит отрицательный тест, а все запланированные встречи, назначенные на ближайшее время, состоятся.

За сутки по состоянию на 10 октября коронавирус в Украине обнаружили у 5728 человек, 1920 пациентов выздоровели, 108 — умерли.
ForUm

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