У США звільнили понад 20 слідчих, які вели справи проти Трампа

Міністерство юстиції США цього тижня звільнило понад 20 співробітників, які працювали над розслідуваннями справ, повʼязаних із президентом Дональдом Трампом та його оточенням.

Про це пише CBS News із посиланням на джерела.

За словами одного зі співрозмовників видання, звільнення зачепили понад 20 людей, які працювали над справами щодо незаконного зберігання секретних документів та спроби скасувати результати виборів 2020 року. Обидві з них вів колишній спеціальний прокурор Джек Сміт.

За словами джерела, загалом уже звільнили щонайменше 35 співробітників Мін'юсту, які працювали під керівництвом Сміта, і ще близько 15 можуть звільнити.

Серед звільнених:

два прокурори в Північній Кароліні та Флориді;

помічники юристів, які працювали в офісі Сміта;

фінансовий та допоміжний персонал;

троє високопоставлених прокурорів, що працювали зі справою про штурм Капітолія 6 січня 2021 року;

Петті Гартман, яка координувала зв'язки з громадськістю в ФБР та федеральних прокуратурах.

За словами одного з джерел, ці співробітники були визначені так званою робочою групою з питань озброєння Мін'юсту, яку генеральна прокурорка Пем Бонді створила як один зі своїх пріоритетів після затвердження на посаду – для аналізу правоохоронної політики адміністрації Джо Байдена.

У коментарі CBS News Петті Хартман заявила, що "хвиля відплати" всередині відомства триває.

"Правил більше не існує. Раніше існувала межа, дуже чіткий розрив між Білим домом і Міністерством юстиції, бо одне не повинно втручатися в роботу іншого. Ця межа точно зникла", — заявила вона.

У Мін'юсті США поки що не коментували звільнення слідчих.

CBS News зазначає, що "чистка" серед співробітників Міністерства юстиції США, які працювали над справами 6 січня, розпочалася незабаром після другої інавгурації Трампа.

Телеканал зазначає, що Трамп і його прихильники применшують шкоду й травми, отримані в результаті облоги Капітолія, і намагаються представити засуджених учасників заворушень як "політичних в'язнів". Масове помилування майже всіх із приблизно 1500 обвинувачених поклало край судовим переслідуванням у січні

12 січня стало відомо, що спецпрокурор у справах Трампа Джек Сміт подав у відставку. Сміт, який раніше займався розслідуванням воєнних злочинів, був відповідальним за дві з чотирьох кримінальних справ, що стосувалися Дональда Трампа після його відходу з посади президента у 2021 році. Його справи за звинуваченнями проти Трампа у зберіганні секретних документів у своїй резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді та втручання у вибори 2020 року у штаті Джорджія. Жодна з них не дійшла до суду.