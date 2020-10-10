Великобритания решила временно отозвать своего посла из Беларуси для консультаций в знак солидарности с Польшей и Литвой.

Об этом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил в Twitter.

«Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Полностью неоправданно и будет только изолировать белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Беларуси», - заявил он.

Накануне, 9 октября, Польша и Литва отозвали часть своих дипломатов по требованию МИД Беларуси: Польша - 32-х, Литва - пятерых.