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В Одессе сегодня Митрополит Онуфрий совершил освящение храма в честь святого апостола Иоанна.

Фото: odessamedia.net. 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, после богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в торжественном открытии Международной академической школы «Одесса».

Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова находится в комплексе Международной академической школы «Одесса», которая открылась в этом году для обучения. 

Школа построена на месте семейной церкви известного мецената и общественного деятеля XIX века Григория Маразли. Кроме храма апостола Иоанна в комплексе есть еще один храм – в честь преподобного Сергия Радонежского. 

После чина великого освящения храма Блаженнейший владыка совершил Божественную литургию.

Предстоятель поздравил паству с праздником и рассказал о жизни апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Блаженнейший Архипастырь поблагодарил за труды владыку Агафангела и благотворителей и призвал благословение Божие на всех, кто приобщился к строительству храма, и тех, кто будет к нему приходить.
ForUm

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