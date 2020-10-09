12 октября президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, который будет находиться в Украине с официальным визитом, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

По результатам переговоров глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

13 октября Зеленский и Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинско-польского экономического форума.