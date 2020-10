Нобелевская премия по литературе 2020 года присуждена американской поэтессе Луизе Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Об этом сообщается на странице Нобелевской премии в Twitter.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C