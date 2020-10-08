Сборная Украины по футболу в товарищеском матче проиграла действующему чемпиону мира Франции со счетом 1:7.

Накануне двух поединков в Лиге наций, с Германией и Испанией, сине-желтые провели товарищеский матч с действующими чемпионами мира.

Из-за травм и положительных тестов на коронавирус в группе исполнителей сборная Украины попала в необычную ситуацию - вне игры оказалось больше половины основного состава, а резервным вратарем у гостей был заявлен тренер команды Александр Шовковский. Но поединок, который весной был перенесен из-за пандемии, все же состоялся, что само по себе уже стало большим достижением.

В стартовом составе команды Андрея Шевченко вышли четыре абсолютные дебютанты - Бущан, Конопля, Забарный и Зубков, а самый опытный среди игроков - Андрей Ярмоленко - расположился на позиции форварда. В стартовые минуты украинцы пытались наладить контроль мяча, даже без особого продвижения вперед, но французы недолго позволяли соперникам свободно комбинировать. Включив скорость, трехцветные начали освобождаться от опеки и организовали быстрый гол. После навеса с левого фланга Жиру пробил головой почти в упор, Бущан парировал удар, но 17-летний Камавинга первым успел на подбор и через себя забросил мяч в дальний угол. 1:0.

Почувствовав уверенность, хозяева уже не отпустили соперника. Их атаки неоднократно завершались острыми моментами, накрывать оппонентов сине-желтые не успевали. В середине первого тайма опытный форвард сборной Франции Жиру, который проводил 100-й матч за национальную команду, сделал себе подарок к юбилею, оформив дубль в ворота Бущана. Сначала Оливье отличился ударом из-за пределов штрафной, а затем удачно сыграл на добивании. В обоих случаях своего опекуна потерял Миколенко, который в довершение еще и стал автором автогола после углового французов. К тому же Бущан еще несколько раз выручал свою команду, отражая опасные удары трехцветных.

Впрочем, несмотря на счет 4: 0 по итогам первой 45-минутки, на самом деле не все так беспросветно. Несколько очень неплохих атак прибегли и сине-желтым, в частности, трижды имел реальные возможности забить Малиновский. В одном эпизоде, после великолепной передачи с фланга от Михайличенко, он ошибся с убойной позиции, а еще дважды с его фирменными выстрелами справился Манданда.

В перерыве оба тренера провели ряд замен, причем у украинцев вышел еще один дебютант - Чеберко. В начале второго тайма подопечные Шевченко продемонстрировали неплохое умение за счет быстрых контрвыпадов использовать свободные зоны, которые французы оставляли позади во время своих атак. Ярмоленко оторвался от опекунов, но не попал в ближний угол, а затем Цыганков размочил счет, завершив свой проход ударом под самую штангу. Вскоре в каркас ворот пробил Зубков, и на некоторое время игра успокоилась.

Впрочем, действуя непринужденно и раскованно, сборная Франции сумела увеличить свой отрыв. Толиссо пробил в нижний угол из-за пределов штрафной после скидки Мбаппе, а потом сам звездный нападающий «ПСЖ» оторвался от защитников и отметился ударом под перекладину. В дополнение огорчил Бущана еще и Гризманн, которому помог рикошет. 1: 7 – мучительное поражение украинской сборной, которая оказалась в тяжелых обстоятельствах.

По материалам: УАФ