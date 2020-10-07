Ученики воскресных школ разных епархий Украинской Православной Церкви приняли участие в детском видеоконкурсе «Храмы нашего детства».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», в конкурсе приняло участие 36 творческих коллективов воскресных школ УПЦ из разных уголков Украины.

По словам организаторов, целью конкурса было дать возможность детям снять видеоролики о жизни своих храмов и воскресных школ, показать мир веры детскими глазами.

Согласно условиям конкурса, ученики воскресных школ должны были рассказать (показать), чем необычен и интересен их храм, какова его история и история местности, где он расположен; за что они любят свой храм и какое участие в его жизни принимают; какие особенности учебного процесса и преподавания в их воскресной школе. При этом авторы видео должны были вложиться в 3 минуты.

Лучшие ролики отобрало профессиональное жюри, в которое вошли: генеральный продюсер телеканала «Зоряный» Василий Киба, режиссер и сценарист Андрей Раднюк, телеоператор Виталий Мельник, директор БФ «Фавор» протоиерей Александр Сорокин и руководитель благотворительного проекта «Наша Лепта» протоиерей Владимир Косточка.

«Все работы без исключения получились разнообразными, интересными и познавательными. Они смогли вовлечь зрителя в атмосферу детства, дружбы, любви к Богу и ближним. Мы увидели, как много замечательных, талантливых детей в нашей Церкви. Увидели священников и педагогов, которые вкладывают душу в работу с детьми, раскрывая им прекрасный и удивительный мир Православия», — отметили члены жюри.

Лучшие видео были определены в трёх номинациях: «Драматургия» (раскрытие темы конкурса, традиционность, миссионерство), «Креатив» (креативность, новый взгляд), «Самобытность» (искренность, самобытность). Победителям передадут ноутбуки, портативные bluetooth-колонки, а каждый приславший ролик коллектив получит «Диплом участника конкурса».