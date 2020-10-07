также в разделеМир
У Путина не планируют контакты с Тихановской 11
В Кремле прокомментировали решение Польши оштрафовать Газпром 14
Отравление Навального: ФРГ ждет объяснений от Москвы и грозит санкциями 11
Тихановскую объявили в розыск в России 37
Ученые: Коронавирус способен «отключать» боль 23
На горящем складе боеприпасов в России начались взрывы 20
Трамп поручил рассекретить расследование его связей с РФ 10
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 14
Польша оштрафовала Газпром на $7,6 миллиарда из-за «Северного потока-2» 50
В мире от коронавируса выздоровели 24,8 миллиона человек 7
В Армении готовы к зеркальным уступкам по Карабаху 29
ВОЗ: Вакцина от COVID-19 может быть готова до конца года 14
В Кыргызстане избран новый глава правительства 12
ОЗХО подтвердила отравление Навального «Новичком» 25
ВОЗ: В Европе растет апатия к COVID-19 21
Ученые установили, что COVID-19 передается и на расстоянии более 1,5 метра 17
На дне океана лежит более 14 млн тонн пластика 19
Главный инфекционист США считает, что Трампа выписали преждевременно 15

В Европейском Союзе приняли решение о введении санкций против людей и организаций, причастных к хакерским атакам на парламент Германии.

Как сообщает «Европейская правда», об этом написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

«Послы ЕС сегодня дали зеленый свет санкциям против двух людей и одной организации за кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году. Решение будет официально оформлено 22 октября», - написал Джозвяк.

Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к по меньшей мере 16 гигабайтам данных, в том числе к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента.

Германия подозревает в атаке хакерскую группу APT28, также известную как Fancy Bears, которая считается связанной с российскими властями и осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран.

В марте 2018 года эта группа атаковала серверы МИД и Минобороны Германии.

В мае 2020 года Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, которого подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году по заказу Главного разведывательного управления РФ.

Глава МИД Германии в августе заявлял, что Германия рассчитывает наложить санкции на граждан России, причастных к кибератакам на Бундестаг, после завершения летних каникул.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3061 грн.
10
Теги