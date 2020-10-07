Компания TopAuto специализируется на диагностике и ремонте автомобилей марок Toyota и Lexus, выполняя все работы качественно и точно в срок. Для этого в команду набраны профессионалы, которые знают все об устройстве и принципе работы машин. Они без труда определят, с чем связана проблема, выявят неисправный узел, проинформируют о сроках и стоимости работ. С перечнем услуг, которые предоставляют мастера, можно ознакомиться на сайте https://topauto-toyota.com.ua/

Не меньшее значение уделено диагностике авто. Она необходима для выявления проблем, которые незаметны невооруженным взглядом. Благодаря своевременной профилактике вы будете знать, на что обратить внимание. Это позволит принять меры, не доводя до полного износа механизма.

Если у вас еще нет машины, но вы планируете ее приобрести, приезжайте на диагностику в TopAuto. Специалисты легко выявят все недочеты, проинформируют об их наличии, предоставят полный отчет о проделанной работе. Вы будете знать, соответствует ли стоимость автомобиля его общему состоянию. Возможно, лучше переключиться на другой вариант.

TopAuto — комплекс услуг для сохранения рабочих параметров авто

Компания предоставляет комплекс услуг, направленных на поддержание работоспособности вашего автомобиля. В целях профилактики поломок проводится диагностика, по завершении которой вы получите актуальную информацию о состоянии узлов и механизмов. Также специалистами осуществляются:

кузовные работы и ремонт машин;

техническое и сервисное обслуживание;

установка дополнительного оборудования.

Кузовные работы требуются после ДТП, а также после длительной эксплуатации авто. Специалисты компании восстановят красоту машины, выпрямив вмятины, устранив сколы и царапины.

Ремонтные работы осуществляются с использованием современного оборудования. Изношенные части заменяются только оригинальными деталями, поставляемыми с завода-изготовителя.

Техническое и сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с принятыми стандартами. При этом учитывается срок эксплуатации и пробег машины.

Установка дополнительного оборудования производится после предварительного расчета всех параметров, отвечающих за безопасность работы автомобиля.

Преимущества обращения к профессионалам TopAuto

Преимущества сотрудничества с компанией вы можете оценить при первом же обращении. К ним относятся:

Высокая квалификация мастеров. Наличие современного оборудования для диагностики и ремонта. Предварительное обсуждение стоимости работ и срока их выполнения.

При обнаружении неисправности специалисты предоставляют полный отчет, информируют о необходимости ремонта или замены деталей, уточняют цены. Стоимость не меняется в ходе выполнения работ, поэтому вы сможете заранее распланировать бюджет. Диагностика и ремонт осуществляются в строго оговоренные сроки. При этом вам предоставляется гарантия в течение 24 месяцев.

Желая присутствовать при проведении работ, сообщите об этом специалистам. В компании не запрещено контролировать процесс, если у вас есть на это время. При необходимости мастера проконсультируют относительно сроков замены расходных материалов, предоставят информацию об эксплуатации авто.

Обращаясь к профессионалам, вы получите полный комплекс услуг в одном месте. Диагностика и ремонт машины будут проведены на высшем уровне, что обеспечит сохранность рабочих параметров на длительный срок.