также в разделеПроисшествия
На оккупированном Донбассе от COVID-19 умерли 265 человек 9
На Луганщине продолжают тушить один очаг пожара 12
В Польше на пожаре погибла украинка: в помещении не было даже окон 17
В Украине за сутки – 4348 случая COVID-19, 90 человек умерли 21
Академик НАН Украины умер от коронавируса 42
ООС: Боевики совершили два обстрела на Донбассе 9
На Киевщине упал мотодельтаплан, двое погибших 32
Пожары на Луганщине: спасатели предотвратили уничтожение складов боеприпасов 27
На Луганщине из-за поджога возник новый масштабный пожар 30
На Луганщине продолжают тушить 4 очага пожаров 15
Вчера оккупанты 4 раза нарушили перемирие 13
В Броварах пьяный полицейский на пешеходном переходе сбил двух женщин 24
В Киеве произошло ДТП с маршруткой: есть жертвы 14
Пожары на Луганщине: 8 человек погибли, 4 - пропали без вести 78
На Херсонщине военный задушил сослуживца 19
Масштабные пожары на Луганщине охватили почти 19 тысяч гектаров 26
Следствие изучает четыре версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине 37
ООС: Боевики совершают обстрелы из гранатометов 50

За прошедшие сутки, 6 октября, вооруженные формирования РФ дважды нарушили перемирие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности ОТУ «Восток» противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцево, а из стрелкового оружия - неподалеку Водяного. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги