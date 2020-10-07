За прошедшие сутки, 6 октября, вооруженные формирования РФ дважды нарушили перемирие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, в районе ответственности ОТУ «Восток» противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцево, а из стрелкового оружия - неподалеку Водяного. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время