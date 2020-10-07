Глава европейской дипломатии Хосеп Боррель объяснил, что ЕС предоставляет свою финансовую помощь Украине не безусловно, а в обмен на проведение реформ.

Об этом Боррель заявил на пресс конференции в Брюсселе по Итоговые саммита Украина-ЕС, сообщает «Европейская правда».

Отвечая на просьбу журналиста объяснить слова, «ЕС-не банкомат», Боррель сказал, что не следует вырывать его слова из контекста, и он часто произносит эти слова в Брюсселе - в частности в отношении членов блока.

Боррель подчеркнул, что ЕС выделяет финансовую помощь в обмен на выполнение конкретных условий.

«Помощь ЕС Украине не является безусловным, мы не действуем по соображениям благотворительности», - сказал Боррель.

«Мы это делаем, потому что в наших собственных интересах, чтобы Украина была свободной, процветающей и безопасной. Это цель нашей помощи, которая обусловлена ​​проведения реформ», - добавил верховный представитель ЕС.

Он добавил, что когда речь идет о выделении финансовой поддержки государствам-членам, выполнения условий тоже является обязательным.

«Есть также условия для стран-членов относительно плана восстановления, который мы сейчас имплементируем. Здесь тоже есть условия», - подчеркнул Боррель.

Напомним, в блоге, опубликованном Боррелем 23 сентября по итогам поездки в Украину, был такой отрывок: «Правда, еще остается много работы, которую нужно сделать, чтобы полностью воспользоваться преимуществами этого сотрудничества (между ЕС и Украиной, - ред.) в рамках Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Как я сказал президенту (Украины Владимиру Зеленскому. - Ред.), Европейский Союз – это не благотворительная организация или банкомат: лучший путь для нас поддержать Украину – это реформировать страну. Но только украинцы сами могут внедрить эти реформы».

Позже фраза «Как я сказал президенту, Европейский Союз – это не благотворительная организация или банкомат» была убрана из блога. Петер Стано добавил в своем комментарии, что визит Борреля в Украину «позволил донести ключевые месседжи».