также в разделеПолитика
Еще один комитет ВР рекомендовал создать ВСК по «вагнеровцам» 6
Кацман: Медведчук продолжает искать пути достижения мира на Донбассе 11
Разумков: Перенос местных выборов невозможен 10
Загородний: Кравчук в ТКГ выполняет роль ширмы, чтобы заполнить паузу, и он об этом знает 34
Путин и Медведчук обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей 35
Путин выразил благодарность Медведчуку и его партии от имени российского народа за празднование 75-летия Победы над нацизмом 15
Зеленский дал орден вице-президенту Еврокомиссии 11
Медведчук сделал прививку от коронавируса и договорился с Путиным о возможных поставках в Украину вакцины 17
Разумков рассказал, когда рассмотрят продление особого статуса Донбасса 16
Зеленский: Украина готова присоединиться к санкциям за отравление Навального 24
Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью 16
Зеленский: Партнеры по ЕС заверили в отсутствии угроз для безвиза 25
Состоялась пленарная сессия саммита Украина-ЕС 23
На должность Фокина в ТКГ никого не ищут 9
В Брюсселе начался саммит Украина-ЕС 15
Зеленский назвал своего фаворита на выборах мэра Киева 39
Кулеба: Безвизу с ЕС ничего не угрожает 12
Зеленский прибыл в Брюссель 25

Глава европейской дипломатии Хосеп Боррель объяснил, что ЕС предоставляет свою финансовую помощь Украине не безусловно, а в обмен на проведение реформ.

Об этом Боррель заявил на пресс конференции в Брюсселе по Итоговые саммита Украина-ЕС, сообщает «Европейская правда».

Отвечая на просьбу журналиста объяснить слова, «ЕС-не банкомат», Боррель сказал, что не следует вырывать его слова из контекста, и он часто произносит эти слова в Брюсселе - в частности в отношении членов блока.

Боррель подчеркнул, что ЕС выделяет финансовую помощь в обмен на выполнение конкретных условий.

«Помощь ЕС Украине не является безусловным, мы не действуем по соображениям благотворительности», - сказал Боррель.

«Мы это делаем, потому что в наших собственных интересах, чтобы Украина была свободной, процветающей и безопасной. Это цель нашей помощи, которая обусловлена ​​проведения реформ», - добавил верховный представитель ЕС.

Он добавил, что когда речь идет о выделении финансовой поддержки государствам-членам, выполнения условий тоже является обязательным.

«Есть также условия для стран-членов относительно плана восстановления, который мы сейчас имплементируем. Здесь тоже есть условия», - подчеркнул Боррель.

Напомним, в блоге, опубликованном Боррелем 23 сентября по итогам поездки в Украину, был такой отрывок: «Правда, еще остается много работы, которую нужно сделать, чтобы полностью воспользоваться преимуществами этого сотрудничества (между ЕС и Украиной, - ред.) в рамках Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Как я сказал президенту (Украины Владимиру Зеленскому. - Ред.), Европейский Союз – это не благотворительная организация или банкомат: лучший путь для нас поддержать Украину – это реформировать страну. Но только украинцы сами могут внедрить эти реформы».

Позже фраза «Как я сказал президенту, Европейский Союз – это не благотворительная организация или банкомат» была убрана из блога. Петер Стано добавил в своем комментарии, что визит Борреля в Украину «позволил донести ключевые месседжи».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги