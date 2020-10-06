Агроткань – один из незаменимых вспомогательных материалов в сельском хозяйстве. Многие садоводы уже оценили полезные свойства этого материала. Речь идет о специальной ткани, которую раскатывают по вскопанной земле, чтобы сохранить ее полезные свойства и не позволить вредоносным факторам повлиять на грунт.

Зачем нужна агроткань?

Агроткань https://biotol.com.ua/ru/agrotkanyna/ успешно используется многими садоводами для поддержки урожая, защиты его от сорной травы, а также защиты грунта от пересыхания. Агроткань очень удобно использовать для выращивания растений, плоды которых находятся близко к земле. С помощью агроткани удобно выращивать клубнику, помидоры, кабачки и другие культуры.

Хотите посадить растения ранней весной, но опасаетесь заморозков? Или ваш участок расположен в низине и ночью бывает холодно? Агроткань прекрасно сохранит тепло, полученное за день, и не позволит незначительным заморозкам уничтожить нежную рассаду. Ну а если так случилось, что рассада уже высажена, но ожидается резкое похолодание или осадки в виде снега – вы можете неплотно накрыть ваши растения агротканью сверху. Она не позволит внезапно ухудшающейся погоде уничтожить ваш труд и сохранит молодые побеги.

Доказано, что при использовании агроткани урожай получается более здоровым и поспевает быстрее, чем без использования агроткани при идентичных условиях.

Плюсы агроткани

Расстелив эту ткань на вашем участке, вы сможете предотвратить появление сорняков, что ощутимо упростит прополку, уход за растениями и позволит отказаться от опрыскивания гербицидами. Благодаря этому урожай вырастет экологически чистым и более полезным.

Агроткань пропускает воду и воздух, потому корневая система культурных растений будет подпитана и не запреет, как, например, могла бы под агропленкой. Сохраняется чистота – плоды и ягоды больше не будут лежать на земле и после дождя не испачкаются. Это улучшит как эстетический вид, так и вкус.

За счет темного цвета ткань будет притягивать солнечный свет и хорошо прогреваться, в то же время защищая землю от пересыхания. Даже в самые знойные и засушливые периоды, тогда как незащищенная агротканью земля становилась сухой, растресканной и твердой как камень – земля под агротканью оставалась рыхлой, рассыпчатой, более увлажненной.

Проходы между грядками больше не будут превращаться в канавы после дождя. Агроткань пропустит воду и очень быстро высохнет. Таким образом сохранится чистота и эстетический вид участка. Агроткань также легко пропускает и различные удобрения и подпитки для рассады.

Материал

Агроткань от Biotol обладает очень высокой прочностью благодаря специальному сплетению волокон. Это делает ее долговечной и износостойкой. Такая ткань прослужит вам много лет. Ее можно будет использовать несколько сезонов подряд. И не обязательно даже убирать агроткань на зиму. Ткань выполнена из полипропилена, а этот материал не подвержен влиянию бактерий, не будет подгнивать от воды или пересыхать от солнца. Также ткань устойчива к морозу и снегу.

Как использовать агроткань?

Выберите участок земли для посадки Расстелите ткань Сделайте отверстия в тех местах, в которых планируете посадить растения Закрепите ткань по краям Посадите рассаду в отверстия

Отверстия для рассады можно делать как круглые (или любой удобной формы), так и сделать разрез в виде крестика. Края такого отверстия можно отогнуть, пока рассада не подрастет, а потом сложить уголки вместе. Таким образом вы не оставляете сорным растениям ни малейшего шанса.

Использовать агроткань можно и альтернативно – например, накрыть тканью теплицу. Нужно лишь выбрать ткань большей плотности и хорошо закрепить на каркасе. Такую теплицу будет очень легко установить и при желании так же легко убрать. А урожай не заставит себя ждать.

Используют агроткань и для цветочных клумб. Если вы планируете посадить красивую клумбу, но совсем не хотите ее пропалывать – агроткань отлично справится с этой задачей. Перед посадкой застелите землю агротканью, а после того как высадите цветы, можно будет украсить клумбу декоративными камушками, корой или цветной стружкой. Никакая сорная трава не испортит ваш прекрасный цветник.

Как выбрать агроткань?

Наши консультанты всегда готовы помочь. Дайте нам знать, и мы подберем для вас самый удачный вариант.

Вы можете заказать как большой рулон агроткани, так и отрез по размеру.

Размеры:

3 х 5м 3 х 10м 3 х 20м 3 х 50м 3 х 100м

Плотность агроткани варьируется от 86 гр/м.кв. до 100 гр/м.кв. Производится в Турции. Гарантия от производителя составляет 5 лет. Для вашего удобства агроткань разделена полосками на секции - благодаря этому вам будет очень удобно наметить грядку, расположить отверстия для рассады на равном расстоянии друг от друга. Материал полипропилен, из которого изготовлена агроткань , экологически чистый и может быть повторно переработан.