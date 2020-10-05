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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не будет присутствовать на саммите Украина-ЕС, который 6 октября состоится в Брюсселе.

Как сообщает «Европейская правда», об этом объявил представитель Еврокомиссии на брифинге.

Фон дер Ляйен в понедельник утром сообщила, что переходит на самоизоляцию из-за контакта с человеком, у которого обнаружили коронавирус.

Она сегодня сдала тест, результаты которого ожидаются в течение дня, однако завтра она не будет участвовать ни в каких мероприятиях, где планировалось ее присутствие.

«Ее карантин продлится до конца завтрашнего дня... Это значит, что она не сможет присутствовать на пленарном заседании Европарламента и не будет председательствовать на Коллегии. Также она не будет посещать саммит ЕС-Украина, ее будет представлять высокий представитель Жозеп Боррель», - сказал спикер, добавив, что контакт с инфицированным лицом состоялся в Лиссабоне.

Он отметил, что фон дер Ляйен не имеет никаких симптомов и сегодня участвовала в нескольких встречах по видеоконференции.

Как известно, саммит должен был состояться 1 октября, но его перенесли из-за отсрочки встречи лидеров ЕС.

 
ForUm

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