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На начало октября запас природного газа в подземных хранилищах составляет 27,9 млрд куб. м газа, что на 37% превышает показатели прошлого года, сообщила пресс-служба Укртрансгаза.

Это крупнейший за последние десять лет уровень загрузки ПХГ. Три украинских газохранилища - Дашавское, Богородчанское и Кегичевское - уже завершили сезон закачки 2020 года с уровнем наполнения около 99%.

«В этом году уровень наполнения украинских газохранилищ достигнет самого высокого уровня за последние десять лет. Соответственно, со стороны оператора ПХГ мы сделали все необходимое, чтобы ближайший отопительный сезон прошел без кризисов. Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украины начнет свой экспорт газа в страны ЕС. В отечественных ПХГ на сегодня достаточно запасов, чтобы не только обеспечить теплом украинцев, но и получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом», - отметил и.о. генерального директора Укртрансгаза Сергей Перелома.

По данным компании, из имеющихся в ПХГ 28 млрд куб. м газа иностранные трейдеры хранят в режиме «таможенный склад» 9,7 млрд куб. м, а компании-резиденты – 1,3 млрд куб. м.
ForUm

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