В Волынской области, в селе Галиновка, агрессивно настроенные активисты ПЦУ совершили попытку захватить храм УПЦ в честь преподобного Сергия Радонежского.

Фото: Перший Козацький

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький», после воскресной литургии возле храма собралась группа сторонников ПЦУ, которые сначала изрезали шины на автомобилях священников УПЦ, после чего ворвались в храм.

Два священника УПЦ остались в алтаре и не дали злоумышленникам ворваться туда.

«Духовенство УПЦ остается в алтаре целый день, в осадном положении, и просит помощи у всех верных канонической Церкви», - сообщили очевидцы.