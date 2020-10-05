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Господь посылает милости детям ради молитв родителей.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.

Предстоятель напомнил Евангельскую притчу об исцелении дочери хананеянки (Мф. 15, 21-28) и отметил, что именно крепкая искренняя вера матери спасла ребенка.

По словам Блаженнейшего владыки, молитва матери имеет великую силу. «Дочь не молилась за себя, хананеянка молилась за свою дочь, – и Господь исцелил дочь ради мира и молитвы матери», – сказал он.

Митрополит Онуфрий отметил, что Святая Церковь говорит в Таинстве венчания о том, что «молитвы родителей утверждают основания домов», то есть на молитве родителей основывается счастье потомков и всего дома.

«Родители имеют дерзновение перед Богом молиться за своих детей. Поэтому Господь часто посылает милости детям ради молитв родителей», – добавил Архипастырь.

В то же время Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил детям, что они должны относиться с уважением к своим родным, уважать, не обижать и помогать им, потому что «такая Божья наука».
ForUm

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