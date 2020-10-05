В Украине практически ежедневно злоумышленники закладывают взрывчатку. При этом всплеск терактов, который наблюдался в июле, не связан со спецоперациями Национальной полиции.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, ситуации со взрывчатками случаются не только в Киеве.

«У нас взрывчатка закладывается практически еженедельно. Очень часто это делают люди, которые имеют проблемы с психическим здоровьем. Например, тот же полтавский террорист. Как и луцкий террорист. Но в большинстве случаев это просто преступники, которые хотят или кого-то напугать или какие-то свои преступные намерения реализовать», - сказал Клименко.

Напомним, утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали.

Автобус штурмовали уже после задержания террориста.

При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.

22 июля задержанному мужчине сообщили о подозрении. Ему инкриминируют совершение террористического акта, захвата и содержания лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В суде подозреваемый Максим Кривош заявил, что «ни о чем не жалеет».