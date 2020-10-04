В воскресенье, 4 октября, в Минске и других городах Беларуси усилили меры безопасности из-за антиправительственных протестов. Белорусы почти два месяца требуют отставки диктатора Александра Лукашенко.
Как сообщила Интерфаксу официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, против протестующих будет задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.
В Минск уже введена бронетехника и водометы, центральные площади заблокированы. С утра жители города заметили возле парка Челюскинцев колонну водометов, автозаков и машин с системами заграждений Рубеж.
Напомним, в Беларуси TUT.BY на три месяца запретили работать как СМИ.
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