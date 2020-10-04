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В Украине за последние сутки полицейские открыли восемь уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса. Всего в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о 190 уголовных правонарушениях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«За сутки в ЕРДР внесены сведения о восьми уголовных правонарушениях. Всего в ЕРДР внесены сведения о 190 уголовных правонарушениях: 101 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 85 - связанных с избирательным процессом», - говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области разоблачили избирательную сетку.
ForUm

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