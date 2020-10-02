В Днепровском районе Киева представители «Книги рекордов Украины» официально зарегистрировали самую длинную аллею сакур в Украине. Ее протяженность составляет более 1400 метров, сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

«В следующем году исполняется 50 лет дружбы Киева и Киото, поэтому, я думаю, что это будет хороший знак для японского города-побратима. И для района это также историческое событие. Для меня это не просто аллея сакур – это дополнительный туристический магнит. Мы привыкли, что туристы посещают более центральную часть города, но теперь каждому гостю столицы нужно будет посетить Днепровский район и увидеть такой замечательный объект собственными глазами. Это уникальная аллея, поскольку здесь растут различные виды сакур, и некоторые из них цветут несколько раз в год», - отметила Хонда.

Протяженность аллеи сакур вдоль бульвара Верховной Рады составляет 1402 метра и 25 сантиметров. На аллее было высажено 28 деревьев, и общее их количество теперь составляет 268. Однако в планах КП СЗН Днепровского района увеличить аллею до 500 сакур.