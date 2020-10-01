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В Киеве задержали преступную группу карманных воров, которая за «крышевание» пыталась подкупить руководителя полиции на железнодорожном вокзале, сообщила пресс-служба столичного главка.

Сотрудники отдела расследования особо тяжких преступлений (детективы) столичной полиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры задокументировали противоправную деятельность этнической организованной преступной группы. В ее состав входили четверо мужчин и две женщины, все – жители Закарпатской области в возрасте от 24-х до 30-ти лет. Часть из них ранее уже задерживали за имущественные преступления.

 «Злоумышленники действовали по согласованной схеме: пока одни отвлекали потерпевших, другие «чистили» их карманы и сумки. Несмотря на большое количество пассажиропотока, граждане легко теряли бдительность и становились жертвами воров. Некоторых фигурантов неоднократно ранее задерживали за карманные кражи, поэтому, чтобы избежать этого в дальнейшем они пытались предоставить неправомерную выгоду в размере 30 тысяч гривен руководителю отдела полиции на железнодорожном вокзале. Такую же сумму они должны были предоставлять ему еженедельно. После передачи взятки правоохранители задержали всех членов группы в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обысков у скупщиков краденого мы изъяли большое количество мобильных телефонов, наручных часов и СИМ-карт. Задержанные обоснованно подозреваются в совершении менее пятнадцати краж только за последние два месяца на территории железнодорожного комплекса», - отметил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 5 ст. 185 (Кража в составе организованной группы) и ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 185 (Приготовление к совершению кражи в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Голосеевский районный суд избрал четырем задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере от 180 тыс. до 315 тыс. гривен, в отношении еще двух фигурантов вопрос об избрании меры пресечения рассматривается.
ForUm

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