Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения Беларуси в якобы вмешательстве во внутренние дела страны. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

Сегодня, 1 октября, в МИД Украины был приглашен советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Украине (в связи с отсутствием посла РБ в Киеве) для дачи объяснений в связи с участием в VII Форуме регионов Беларуси и РФ представителя российской оккупационной администрации В.Константинова (в формате видеоконференции).

«Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников видит, к сожалению, присущий МИД России эпистолярный жанр», - заявили в МИД.

Кроме того, украинские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси. Соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любой другой государством.

Как сообщал ForUm, ранее Посольство Беларуси сообщило, что республика расценивает как недружественный жест и попытку вмешательства Украины во внутренние дела в связи с непризнанием Александра Лукашенко президентом.