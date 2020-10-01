также в разделеПолитика
МИД выразил Беларуси протест из-за контактов с оккупационными властями Крыма 24
Беларусь обвинила Украину в «недружественных жестах» 16
Глава НАПК считает, что президента можно привлекать к админответственности 10
Зубченко: Увольнение Фокина подстегнуло переход избирателей от Зеленского к партии Медведчука 48
Блогер: Марьяна Безуглая тайно записывает Ермака для компромата 24
Кравчук: Никто не знал о позиции Фокина по Донбассу до назначения в ТКГ 32
Кравчук: РФ всегда незаконно записывает заседание ТКГ 14
Зеленский: Украина заинтересована в сотрудничестве с Китаем в борьбе с COVID-19 11
Медведчук: Украинская власть доиграется до того, что по новым дорогам некому будет ездить 28
СМИ: РФ сорвала заседание ТКГ, ведя несанкционированную запись 118
Кравчук – Грызлову: Мы не в СССР и не под Кремлем 68
Медведчук: Увольнение Фокина продемонстрировало примитивно-ограниченную позицию власти 44
Зеленский создал Совет социального развития регионов 23
Рада проведет одно заседание в октябре 15
Украина определилась, как будет называть Лукашенко 112
Зеленский вывел Фокина из ТКГ 112
Рада поддержала возвращение «пакета малыша» 31
Рабинович: Единственный план урегулирования ситуации на Донбассе – мирный план Медведчука 48

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения Беларуси в якобы вмешательстве во внутренние дела страны. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

Сегодня, 1 октября, в МИД Украины был приглашен советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Украине (в связи с отсутствием посла РБ в Киеве) для дачи объяснений в связи с участием в VII Форуме регионов Беларуси и РФ представителя российской оккупационной администрации В.Константинова (в формате видеоконференции).

«Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников видит, к сожалению, присущий МИД России эпистолярный жанр», - заявили в МИД.

Кроме того, украинские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси. Соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любой другой государством.

Как сообщал ForUm, ранее Посольство Беларуси сообщило, что республика расценивает как недружественный жест и попытку вмешательства Украины во внутренние дела в связи с непризнанием Александра Лукашенко президентом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
6640 грн.
6
Теги