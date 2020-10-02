Офис генерального прокурора направил в офис прокурора Международного уголовного суда сообщения о политике пропаганды и навязывания военной службы среди детей на территории оккупированного полуострова Крым. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

Материалы были собраны прокуратурой Автономной Республики Крым и г. Севастополя совместно с неправительственной общественной организацией «Крымская правозащитная группа» на основе мониторинга государственных программ РФ и «нормативно-правовой базы» оккупационных органов.

«Политика милитаризации происходит на всей территории Крыма, носит целенаправленный, систематический и широкомасштабный характер, касается детей от дошкольного возраста до совершеннолетия и является инструментом принуждения к службе в армии оккупанта», - подчеркивается в сообщении.

Установлено, что в общеобразовательных школах создаются военизированные классы, при детских садах – кадетские группы, также функционируют летние специализированные палаточные лагеря для обучения разведке, реализуются бюджетные программы по патриотическому воспитанию молодежи. Масштабной милитаризацией сознания детей на полуострове занимается общественное движение «Юнармия Крыма», которое действует с 2016 года.

В информационном сообщении в Офис прокурора МУС изложены факты обучения тактике и стратегии военных действий, строению современного стрелкового оружия, стрельбе, которые проводят в том числе и кадровые офицеры Минобороны РФ.

Пропаганда, направленная на обеспечение добровольной записи в армию жителей оккупированных территорий, запрещена ст. 51 Четвертой Женевской конвенции. В Крыму такая пропаганда является не только нарушением международного гуманитарного права, но и средством осуществления военного преступления в виде принуждения к службе в вооруженных силах страны-агрессора. Напомним, что с начала оккупации по февраль 2020 РФ провела 11 призывных кампаний, во время которых не менее 25 тыс. мужчин были принудительно призваны в ряды ВС РФ.

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и Севастополя продолжается досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины) по фактам пропаганды военной службы и незаконного призыва. Собранные в рамках уголовного производства показания свидетелей и документальные доказательства также вошли в информационное сообщение.

Это уже второе с 2018 года сообщение к МКС по милитаризации населения оккупированного Крыма.