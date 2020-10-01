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Есть разные способы приблизиться к Богу, на каждом – человека ожидают испытания.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет октября в 06.00 на телеканале «Интер».

«Один идет путем учености, а другой идет путем простоты. Одни выбирают путь супружеской жизни, другие выбирают путь монашеской жизни. И все эти пути ведут человека к Богу. На всех путях есть свои испытания. Кратчайшим путем, который ведет человека к Богу, является путь монашеской жизни», -  сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

 

Ранее Предстоятель напомнил телезрителям о том, как правильно воспринимать скорби.
ForUm

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