Разговоры о том, что предприниматели якобы массово жалуются на давление Службы безопасности Украины, является манипулятивными и не соответствуют действительности. Как заявил заместитель руководителя по вопросам реформы СБУ Сергей Пунь в своей статье, на самом деле количество жалоб на Службу в Совет бизнес-омбудсмена значительно меньше, чем на другие государственные органы, сообщил пресс-центр СБУ.

«Не нужно манипулировать фантомным «кошмареньем» бизнеса – такие слова не подкреплены фактами. Стоит посмотреть на годовой отчет Совета бизнес-омбудсмена за 2019 и все станет ясно», - сказал Пунь, комментируя заявления отдельных экспертов и общественных активистов.

В частности, в отчете отмечается, что количество обращений по Службе безопасности Украины уменьшилось существенно (-45% против 2018 и -59% против 2017 года). Поэтому в 2019 году было всего 17 жалоб на СБУ, тогда как на действия налоговиков жаловались 1073 раза, а на Нацполицию – 107. В то же время СБУ системно выполняет рекомендации, которые предоставляет Совет бизнес-омбудсмена.

Пунь обратил внимание, что различные информационные атаки относительно функционала СБУ являются свидетельством того, что вопрос реформы Службы стал слишком политизированным. «Навязывается мнение – если реформа не будет соответствовать чьим-то представлениям, пожеланием или требованиям, то значит она «неправильная». Но разве критика ради критики является маркером эффективности?» - добавил он.

Пунь подчеркнул, что в доработанном законопроекте по реформе СБУ, который сейчас рассматривают комитеты Верховной Рады, учтены предложения международных партнеров. В частности, по ограничению полномочий СБУ по противодействию оргпреступности, экономическим и коррупционным преступлениям. Они могут осуществляться только в пределах контрразведывательной деятельности. «Есть предохранители, чтобы Служба занималась только делами государственной безопасности», - отмечает Пунь.

Также проект согласовывает статус СБУ с законом «О национальной безопасности». То есть она является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями.

За деятельностью Службы внедряется 6 видов контроля: президентский, парламентский, финансовый, судебный, общественный и внутренний. Отдельно будет действовать прокурорский надзор.

Пунь отметил, что для подрыва доверия к сектору нацбезопасности возможны разнообразные информационные вбросы. «Сегодня Украина не может себе позволить быть слабой. С такими соседями и гибридными угрозами у нас просто нет другого выбора. Следовательно, сильной должна быть и Служба безопасности Украины», - убежден он.