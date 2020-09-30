Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 415/2020, которым создал Совет социального развития регионов, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в документе, Совет создается с целью обеспечения гарантий социальной защиты населения, доступности и качества социальных услуг, в том числе во время проведения реформы по децентрализации власти, содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления, институтами гражданского общества в решении вопросов реализации гражданами права на социальную защиту.

Этим же указом Зеленский утвердил положение о Совете социального развития регионов.

Согласно документу, Совет является консультативно-совещательным органом при президенте Украины, задача которого – системный анализ ситуации по обеспечению гарантий социальной защиты населения и наработки по его результатам и внесение на рассмотрение главы государства предложений относительно возможных путей решения проблемных вопросов, подготовка законопроектов для их решения, выработка предложений по налаживанию взаимодействия с институтами гражданского общества в решении вопросов предоставления социальных услуг лицам/семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, содействие распространению лучшего отечественного и международного опыта.

Совет, согласно положению, возглавляет заместитель руководителя Офиса президента Украины по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Его решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равного распределения голосов голос председателя Совета является решающим. По результатам заседания оформляется протокол, который подписывают председатель и секретарь Совета.