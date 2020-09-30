Провокация с рейдерским захватом восстановленного храма УПЦ, которую сторонники ПЦУ и представители партии «Свобода» устроили в Беловежах на Черниговщине, преследует политические интересы в преддверии выборов.

Фото: Фейсбук/Микола Величкович

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) сказал в комментарии «Першому Козацькому».

«Господь послал добрых людей, которые решили в Беловежах возродить разрушенный храм в честь благоверного князя Александра Невского. Они не просто построили этот храм, а сделали так, чтобы он был таким же, как и до разрушения. И когда уже все было построено, то тут, к сожалению, события совпали с предвыборной политической кампанией. Есть у нас в регионе такая партия – "Свобода", которая печально известна своими выходками и провокациями», – отметил владыка.

По его словам, региональные представители этой политической силы решили устроить себе пиар, создавая ситуации с захватами храмов и нападками на верующих Украинской Православной Церкви, и «как главное достижение своей политической деятельности в Черниговской области представили то, что в самом глухом селе сломали замок и зашли в храм, а бабушек, которые хотели там молиться, оставили за воротами храма».

«Но я думаю, что эти провокации будут только им во вред, потому что верующие люди понимают, с кем они имеют дело. Кроме того, те, кто сегодня там пытаются захватить храм, даже не знают, что с ним делать, потому что сами они в церковь не ходят и имеют очень отдаленное представление о том, что там происходит. Местные жители, которые ходят в храм, уже высказали свой категорический протест против действий таких псевдорадикалов. И в этом смысле нет никакого оправдания таким попыткам дестабилизировать религиозную ситуацию в нашем регионе», - подчеркнул митрополит Климент.

Архиерей напомнил, что у захвативших храм людей нет никаких документов на то, что они имеют право туда войти, «поэтому, как они туда зашли, так и выйдут оттуда, и никто им не позволит там находиться, потому что они никакого отношения не имеют к этому помещению».

«Когда храм этот разрушали, то всех, кто это делал, Господь наказал. Никогда не бывает так, чтобы кто-то над святыней надругался и это просто так оставалось безнаказанным. И тут Бог все делает за нас», – заключил митрополит Климент.

Как сообщалось ранее, активисты ПЦУ сорвали первую литургию общины Украинской Православной Церкви, которая планировалась в восстановленном храме села Беловежи Бахмачского района.