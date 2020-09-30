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По состоянию на 30 сентября открыты для украинцев 52 страны, в течение месяца добавились еще Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

«По состоянию на данный момент таких стран 52, с прошлого брифинга 3 сентября добавились еще четыре страны - не самые популярные, но кому-то может быть необходимо туда поехать. Это – Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана», - сообщил он.

Министр заверил, что МИД постоянно работает над тем, чтобы украинцы могли въезжать в как можно большее количество стран.

Кулеба напомнил, что на сайте МИД действует интерактивная онлайн-карта, с помощью которой можно проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира.

Напомним, свои границы оставляют открытыми для украинцев, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто -Рико, Сент-Люсия.
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