Преклонение колен в качестве литургического жеста известен еще с апостольских времен.

Фото: basilica.ro

Как сообщает basilica.ro, об этом сказал Предстоятель Румынской Православной Церкви Патриарх Даниил, объясняя, почему священники преклоняют колена перед Престолом в алтаре.

По словам Патриарха, этот литургический жест Церковь узнала от святого апостола Петра, который упал на колени после чудесного улова рыбы и сказал, обращаясь ко Христу: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешник» (Лк.5,8).

«Вот почему сегодня, когда служители Церкви входят в святой алтарь, они кланяются до земли перед Престолом, который представляет гробницу и престол славы Христа, и говорят: Боже, очисти меня грешного».

«Мы узнали об этом от апостола Петра, потому что перед святостью Бога человек должен исповедать свои грехи и просить их очищения и прощения».

По мнению Патриарха Даниила, чудесный улов рыбы был «важнейшим уроком экклезиологии», потому что «в служении Церкви Христовой в первую очередь важна Божья благодать или помощь, а затем человеческое мастерство», а «благодать дается смиренным, послушным и трудолюбивым».

Он подчеркнул, что «Спаситель Иисус Христос сотворил чудо большого улова рыбы не для учеников, как ленивых рыбаков, но чудо ловли великого множества рыбы было совершено для рыбаков, которые трудились всю ночь, которые были измучены так, что чудесная благодать пришла, когда человеческая сила достигла своего конца».

Но, по словам Румынского Патриарха, помимо усердия, чтобы получить благодать, нужно смирение: «Те, кто усердно трудятся и становятся смиренными, потому что чувствуют, что нуждаются в помощи Бога, и просят ее в молитве, они получают благодать творить чудеса».

«Итак, чудо, совершенное Спасителем Иисусом, показывает нам, что нам нужно много усилий, смирения и послушания. Христос дает Свою благодать послушным, смиренным и прилежным, поэтому чудо большого улова рыбы должно побуждать нас к смирению, к послушанию Богу, к большим молитвам и труду», – отметил Патриарх Даниил.

Он объяснил, что бывают моменты в жизни, когда «мы много работаем, но нам не удается выполнить то, что мы намеревались сделать». Тогда, по его словам, «это знак, что мы должны ждать с надеждой, потому что наши просьбы не всегда выполняются Богом, когда и как мы хотим, но Он иногда выполняет их позже, неожиданно и таким образом, который мы не предвидели (...), чтобы вознаградить нашу веру, смирение и надежду».