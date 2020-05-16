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Румынская Православная Церковь не готова перейти на причастие одноразовыми ложками даже во время пандемии. 

Фото: basilica.ro

Об этом сказано в инструкции, опубликованной на официальном сайте Румынской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ.

Румынская Патриархия подчеркнула, что «для Православной Церкви не существует священных предметов для одноразового использования, так как все они – для вечного пользования (такие как, чаша, диск, звездица и ложка)».

«Поэтому Румынская Православная Церковь, согласно своей многовековой литургической традиции, не может принять, даже во время пандемии, использование одноразовой чаши и ложки для причастия верующих во время Божественной Литургии», – говорится в документе.

В практике Православной Церкви «использование общей ложки в Евхаристии не было источником заражения для любого православного верующего ни в прошлом, ни в последние два месяца пандемии», отмечают в Румынской Церкви.

При этом в Румынской Церкви рекомендуют верующим соблюдать дистанцию в 2 метра, а пожилым людям и людям, которые имеют проблемы со здоровьем, советуют оставаться дома. Причаститься они могут только по предварительной договоренности со священником.
ForUm

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