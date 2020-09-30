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За прошедшие сутки, 29 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны противника не зафиксировано, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

С начала текущих суток, 30 сентября, по всей линии соприкосновения наблюдается тишина. В то же время наши защитники не теряют бдительности и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

В районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Военнослужащие Вооруженных сил вместе с пожарными ГосЧС продолжают ликвидировать лесной пожар на участке размером около 4 гектаров неподалеку Бобрового на Луганщине.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами.
ForUm

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