Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по результатам заседания решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

На заседании 29 сентября Комитет заслушал Фокина. Он заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

Скульптуру «Горькая память детства», которую вандалы пытались разрушить, вернули в экспозицию Музея Голодомора после реставрации.

По состоянию на 9:00 29 сентября в Украине зафиксировано 3627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко и лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудык получили положительный тест на COVID-19.

Верховная Рада приняла за основу проект закона №3628 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах».

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю и заместителю генерального директора обособленного подразделения НАЭК «Энергоатом» о подозрении в совершении уголовного коррупционного правонарушения, связанного с предоставлением и получением неправомерной выгоды.