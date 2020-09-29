Вчера, 28 сентября, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю и заместителю генерального директора обособленного подразделения НАЭК «Энергоатом» о подозрении в совершении уголовного коррупционного правонарушения, связанного с предоставлением и получением неправомерной выгоды, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Следствие установило, что чиновник обособленного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом», злоупотребляя своим служебным положением, в 2017 году заключил с компанией, подконтрольной экс-народному депутату, договор на 929 млн грн. Согласно ему эта компания должна была построить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины. Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

С тех пор в течение 2017-2019 годов чиновник «Энергоатома» безвозмездно получил от другой компании, также подконтрольной экс-народному депутату, три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн, что, по версии следствия, является неправомерной выгодой.

Действия бывшего народного депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 369 УК Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»), должностного лица «Энергоатома» - по ч. 4 ст. 368 УК Украины («Принятие предложения и получение должностным лицом неправомерной выгоды»).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2020 года.

При этом отмечается, что это уже второй эпизод уличенных НАБУ и САП коррупционных злоупотреблений при участии экс-нардепа. Ранее детективы установили причастность этого лица к завладению имуществом Национальной гвардии более чем 81 млн грн. Расследование этого эпизода завершено.

Напомним, 2 октября 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили бывшего нардепа Максима Микитася о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн.

4 сентября Высший актикорупцийний суд избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении экс-нардепа применен электронный браслет. За него внесли залог в размере 5,5 млн гривен.

22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила залог для Микитася с 5,5 до 80 миллионов гривен. За него внесли залог.

20 января Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины. В тот же день на него надели электронный браслет.

Суд взыскал в пользу государства залог Микитася на более чем 81 миллион гривен.

Апелляционная палата изменила меру пресечения Микитасю на содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.