Лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудык получила положительный тест на коронавирус. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы - похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера», - написала она.

Рудык подчеркнула, что члены команды «Голоса», с которыми она общалась 25 сентября, также сдали тест.

«Конечно, очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично. Еще раз призываю всех соблюдать карантинные нормы и беречь себя», - подытожила она.