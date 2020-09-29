Верховная Рада приняла за основу проект закона №3628 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Соответствующее решение поддержали 272 народных депутата.

Законопроектом предлагается с 1 января 2021 ввести административную ответственность за нарушение правил торговли электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, усилить ответственность за продажу подакцизных товаров путем увеличения штрафа от 400 до 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан (в действующей редакции - от 100 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Проектом также предусматривается в законах Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» и «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения» употреблять термины «электронная сигарета» и «жидкости, используемые в электронных сигаретах» в значениях, приведенных в Налоговом кодексе Украины и ввести ограничения, в том числе для несовершеннолетних, по обращению электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Законопроектом предусматривается приведение норм в соответствие с законодательством об образовании.